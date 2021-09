Így szexelnek a fiatal magyar nők: negyedük egyáltalán nem él nemi életet

Egy kutatás alapján az emberek nemtől függően 728-1092 alkalommal hazudnak. Kitalálod melyik nem hazudok inkább? Természetesen a férfiak, azonban tény az is, hogy a nők jobban csinálják.

Te is folyton elfelejted mások nevét, miután bemutatkoztok? Íme 10 egyszerű trükk, amivel javíthatod a névmemóriádat

Azzal, hogy előre elnézést kérünk a rossz névmemóriánkért, azt is sugallhatjuk a másik félnek, hogy nem tartjuk fontosnak. Szakértők mondják el, hogyan javítsunk a névmemóriánkon.

Szinte mindannyiunkkal előfordul kisebb-nagyobb gyakorisággal, hogy hiába mutatkozik be nekünk valaki, akár kis idő eltelte után sem tudjuk felidézni, hogyan is hívták az illetőt. Ez aztán ördögi körbe is tud futni, (na meg számtalan kellemetlen helyzetet szülhet) amik könnyen arra késztethetik az embert, hogy saját praktikákat alakítson ki, amik aztán vagy segítenek, vagy nem.

Ha te is érintett vagy, jó hírünk van: a Guardian a témával valamilyen módon foglalkozó szakértőket kért meg, hogy mondják el, milyen trükkökkel javíthatunk a névmemóriánkon.

Higgyük el, hogy emlékezni fogunk

A neuro-lingvisztikus programozással foglalkozó Rebecca Lockwood szerint fontos, hogy már előre programozzuk be magunkban, hogy emlékezni fogunk az adott névre. "Régebben én is mindig azt mondtam, bocsánat, nagyon nehezen jegyzem meg a neveket - aztán rájöttem, hogy ezzel folyamatosan azt kommunikáltam magamnak, hogy nem is fog menni" - magyarázta.

Ráadásul szerinte azzal, hogy előre elnézést kérünk a rossz névmemóriánkért, azt is sugalljuk a másik félnek, hogy nem tartjuk fontosnak. "Mondd magadnak: "Nagyon jó vagyok abban, hogy megjegyezzem a neveket" - tanácsolta Lockwood.

Minél jobban alakul a megismerkedés, annál könnyebb lesz emlékezni

Általánosságban elmondható, hogy az, hogy milyen könnyen emlékszünk az emberekre, kapcsolatban áll azzal, mennyire kerülünk közös hullámhosszra. Keresd a közös pontokat, tedd komfortosabbá a beszélgetést akár a testbeszédeddel is, tanácsolta Lockwood. Már csupán a beszélgetés körüli pozitív energia miatt is könnyebben fogsz emlékezni a másik nevére!

Mondjuk ki a nevét a beszélgetés alatt

Lockwood szerint az is segít, ha a beszélgetés során kimondjuk a másik nevét. Vigyázni kell, mert könnyen túlzásba lehet esni, de ha odafigyelve, a beszélgetés jó pontjain mondjuk ki, akkor az nemcsak a memóriánkat, de magát a beszélgetést, a két ember közötti kapcsolatot is erősítheti.

Tegyünk fel olyan kérdéseket, amelyekre tényleg tudni akarjuk a választ

Mark Channon, az agyi teljesítőképességet segítő szakember egy olyan technikát tanít, amivel az agyunkat arra programozhatjuk, hogy odafigyeljen a beszélgetésre és a beszélgetőpartnerre. A trükk egyszerűen az: olyanokra kérdezzünk rá, amikre valóban tudni akarjuk a választ!

Ha az agy úgy gondolja, hogy valami fontos vagy érdekes, akkor magától figyelmet fog rá fordítani

- magyarázta.

Találjunk ki szójátékokat

A fiatal lányok mentorprogramjában trénerként résztvevő Fiona Dalziel trükkje, hogy akármikor új emberrel találkozik, megpróbál kapcsolatot keresni a nevük és a foglalkozásuk vagy valamilyen hozzájuk köthető dolog, tulajdonság között. Rímeket, szójátékokat, különböző történeteket is kreálhatunk, amik segítségével legközelebb könnyebben beugrik majd a név.

Képzeljük el

A neveknek a képi megjelenítése másmódon hozza működésbe a memóriánkat, mintha csupán csak kimondanánk azt. Mark Channon ezért azt tanácsolja, bármilyen kreatív módon képzeljük el az előttünk álló nevét, "ha az informatikában dolgozik, képzeld el, ahogy egy számítógépen gépel; ha két gyereke van, legyen előtted, ahogy fel-alá ugrálnak".

Helyezzük el a memóriapalotánkban

Egy fejlettebb technika, amit Channon tanít, az emlékezetpalota. Képzeljük el a megjegyezni kívánt nevet, alakítsuk képzeletünkben bármivé, amit könnyen megjegyzünk, majd helyezzük el a palotánk egy meghatározott helyére, ahova bármikor visszatérhetünk.

Channon szerint ezáltal könnyedén rendszerezhetjük, és bármikor visszakereshetjük az információkat, amikre szükségünk van.

Hozzunk létre gondolati szótárt

Channon 20 év alatt kifejlesztett egy saját, gondolati könyvtárat a nevek számára. "Idővel kialakul, mi micsoda: David mindig egy sztár, Michelle pedig rakéta. Furcsa, de kiválóan működik addig, amíg nem ismered eléggé az embereket" - magyarázta.

És végül: béküljünk meg a felejtéssel

Az agy prefrontális kéregállománya, amely a fókuszálásért, az érvelésért és a memóriáért felelős, nyomás alatt egyszerűen leáll. Ezért jut eszünkbe néha egy név vagy bármilyen kis dolog akkor, amikor egyáltalán nem számítunk rá. A memóriánk sokkal jobb, ha nyugodtak vagyunk. "Furcsán hangzik, de ha egyszer kibékülünk a felejtéssel, sokkal könnyebben tudunk emlékezni" - mondta Channon.

